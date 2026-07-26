Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут получать отдельные категории граждан, если они отвечают требованиям действующего законодательства, сообщает Politeka.net.

Одной из таких выплат есть надбавка за особые заслуги перед Украиной.

Право на нее, в частности, имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В Пенсионном фонде объяснили, что средства могут назначаться к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области зависят от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен, а размер надбавки определяют в процентах от этой суммы.

За воспитание пятерых детей предусмотрено 908 гривен. Матери шести получают 934 гривны, семерых — 960, восьмерых — 986, девяти — 1 012, а десяти и более — 1 038 гривен.

После смерти получателя часть надбавки могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Если у права есть один нетрудоспособный член семьи, ему будут выплачивать 70% от предыдущего размера. Если таких лиц двое или больше, то сумма будет составлять 90%.

Кроме этого, для пожилых людей действуют возрастные надбавки. После достижения 70 лет автоматически насчитывают 300 гривен, после 75 лет – 456, а после 80 лет – 570 гривен.

В Пенсионном фонде отмечают, что обращаться с заявлением для оформления возрастной доплаты не нужно. Если день рождения приходится на начало месяца, первую выплату рассчитывают пропорционально количеству дней после обретения права.

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