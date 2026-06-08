Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області розглядається як один із ключових регіональних проявів загальноукраїнського зниження пропозиції кісточкових у 2026 році.

Очікуване скорочення врожаю кісточкових культур вже формує ринкові ризики, і на цьому тлі фіксується дефіцит фруктів у Дніпропетровській області, що може посилитися впродовж сезону через погодні втрати по країні, передає Politeka.

За оцінками аналітиків, цього року абрикоси можуть втратити від 40% до 60% урожайності, тоді як персики — від 30% до 50% у порівнянні із середніми багаторічними показниками. Причиною стали лютневі та квітневі похолодання, які припали на період активного розвитку плодових дерев.

Фахівці галузі пояснюють, що найбільше постраждали центральні та південні регіони, де цвітіння починається раніше. Саме там холодові коливання виявилися найбільш руйнівними для зав’язі.

У результаті пропозиція на внутрішньому ринку може виявитися недостатньою для повного покриття попиту. Навіть за умови імпортних поставок, баланс залишатиметься напруженим.

Серед основних країн-експортерів називають Туреччина, а також Греція, Іспанія та Молдова. Вони здатні частково компенсувати нестачу, однак повністю закрити розрив не зможуть.

Експерти прогнозують різні сценарії зростання цін: від 20–30% у разі помірного скорочення врожаю до 50–80% у разі глибокого дефіциту на ринку.

Окремо наголошується, що абрикос залишається найбільш чутливою культурою до заморозків. Навіть незначне зниження температури в період цвітіння здатне суттєво зменшити кількість майбутніх плодів.

Ситуація залежить і від тривалості холодів: короткі заморозки частково компенсуються природними процесами, тоді як затяжні періоди холоду фактично знищують значну частину зав’язі.

На цьому тлі дефіцит фруктів у Дніпропетровській області розглядається як один із ключових регіональних проявів загальноукраїнського зниження пропозиції кісточкових у 2026 році.

Джерело: agronews

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