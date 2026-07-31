Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области может стать еще доступнее.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается доступным благодаря предложениям от владельцев недвижимости и государственной программе, предусматривающей обеспечение переселенцев по селам в сельской местности, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть частный дом в Шептицком. В помещении есть две-три комнаты, ванна, санузел, стиральная машина и другие необходимые бытовые удобства. Хозяева готовы принять двух человек на длительный период и разрешают проживание вместе с домашними животными.

Еще одно предложение разместили в селе Желдец. Будущим жильцам предлагают дом с четырьмя комнатами, кухней, газоснабжением и водой. Санузел расположен во дворе, а пользование жильем не предусматривает арендную плату.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области может стать еще доступнее благодаря экспериментальному правительственному проекту. Инициатива предусматривает приобретение домов в селах и поселках для последующей передачи внутриперемещенным лицам в безвозмездное пользование.

Присоединиться к программе могут граждане, выехавшие из зон боевых действий или временно оккупированных территорий, не имеющие подходящего жилья в безопасном регионе и не получавшие компенсации за утраченное имущество. Для участия следует подать заявление вместе с необходимыми документами через орган местного самоуправления или электронный сервис Пенсионного фонда.

После покупки недвижимости ее оформляют в коммунальную собственность общины. В последствии с получателями заключают договор безвозмездного пользования сроком до трех лет. При наличии определенных законодательством оснований его могут продлить.

Перед заселением специалисты рекомендуют внимательно проверить условия проживания, уточнить перечень необходимых документов и убедиться, что избранное предложение актуально. База доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому потенциальным заявителям советуют не откладывать обращение.

Источник: Допомагай, Право на защиту

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