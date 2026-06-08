Варто враховувати, що обмеження руху в Запоріжжі можуть вплинути на час поїздок містом.

Обмеження руху в Запоріжжі запроваджують з 8 червня у зв’язку з початком ремонтних робіт на греблі Дніпровської ГЕС, які вплинуть на організацію транспортного сполучення між двома берегами міста, повідомляє Politeka.

Про зміни повідомили у Патрульній поліції Запорізької області. За інформацією правоохоронців, на період проведення ремонту для проїзду залишать лише дві смуги із чотирьох.

Схема проїзду передбачає по одній смузі в кожному напрямку. Одна працюватиме для транспорту, що прямує з правобережної частини на лівобережну, інша — у зворотному напрямку.

Через звуження проїжджої частини можливе ускладнення дорожньої ситуації, особливо вранці та ввечері, коли інтенсивність транспортного потоку традиційно зростає.

Водіям рекомендують завчасно планувати маршрути та за можливості обирати альтернативні шляхи сполучення через Дніпро. Для об’їзду можна скористатися Арковим мостом, Вантовим мостом або мостом Преображенського.

У поліції наголошують, що ремонт має тимчасовий характер і необхідний для підтримання належного технічного стану об’єкта. Виконання робіт також спрямоване на підвищення безпеки експлуатації дорожньої інфраструктури.

Варто враховувати, що обмеження руху в Запоріжжі на ділянці ДніпроГЕС можуть вплинути на час поїздок містом, адже гребля залишається одним із головних транспортних вузлів між правим та лівим берегами.

Мешканців і гостей міста просять стежити за дорожньою обстановкою та враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

У разі змін у схемі проїзду відповідні служби обіцяють оперативно інформувати водіїв про оновлення.

Джерело: akzent.zp.ua

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