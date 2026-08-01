Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области больше всего отразилось на отдельных общинах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области продолжается в общинах региона в 2026 году, пишет Politeka.net.

Местные водоканалы постепенно пересматривают стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода, объясняя ростом затрат на обеспечение работы предприятий.

Среди основных причин называют удорожание электроэнергии, горючего, реагентов, а также увеличение минимальной заработной платы. Именно эти факторы оказали существенное влияние на себестоимость предоставления услуг и стали основанием для корректировки расценок в различных общинах.

В Киеве новые цены действуют с 1 июля. Для потребителей Ровнооблводоканала один кубометр стоит 68,45 гривны, из которых 40,392 гривны приходится на водоснабжение, а 28,056 гривны — на водоотвод. Несмотря на изменения этот показатель остается одним из самых низких среди населенных пунктов области.

В Березно за кубометр необходимо платить 99,64 гривны. В Здолбунове после пересмотра тариф составляет 77,35 гривны, в то время как в Остроге для всех категорий потребителей установлена ​​единая стоимость - 116,66 гривны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области больше всего отразилось на отдельных общинах, где расценки превысили отметку в 130 гривен. Так, в Корке кубометр стоит 142,99 гривны, в Дубровице — 139,43 гривны, а самый высокий показатель зафиксирован в Радивилове — 157,6 гривны.

В Сарнах после решения исполнительного комитета действует тариф 102,15 гривны, в Вараше – 108,29 гривны, а в Костополе – 80,24 гривны за аналогичный объем.

Между тем, в Дубне уже сообщили о подготовке нового пересмотра. По предварительным расчетам после утверждения стоимость превысит 87 гривен за кубометр.

Представители коммунальных предприятий подчеркивают, что обновление цен необходимо для стабильного функционирования сетей, проведения ремонтов, модернизации оборудования и бесперебойного обеспечения потребителей услугами. Окончательные характеристики определяют органы местного самоуправления после проведения соответствующих экономических расчетов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Ровенской области: что окончательно изменится с августа.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.

Также Politeka сообщала, Новый график движения поездов в Ровенской области: некоторые рейсы будут курсировать по-другому.