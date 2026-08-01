Работа для пенсионеров в Запорожье также представлена ​​разными вакансиями.

Работа для пенсионеров в Запорожье остается доступной в сфере торговли, общепита и обслуживания, пишет Politeka.net.

Работодатели предлагают вакансии с заработной платой до 30 тысяч гривен и готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста.

Одна из компаний открыла набор на должность кладовщика-разнорабочего. Уровень оплаты составляет от 18 до 25 тысяч гривен в зависимости от темпа выполнения задач. Работник будет заниматься приемом и хранением товаров, отгрузкой заказов, ведением учета продукции и поддержанием порядка на складе. Предыдущий опыт не обязателен, ведь новичков готовы учить.

Работа для пенсионеров в Запорожской области также представлена ​​вакансиями в сети пекарен. Нужны продавцы с зарплатой от 20 до 25 тысяч гривен. Основные обязанности включают обслуживание покупателей, выкладку продукции и выпекание готовых полуфабрикатов. Работодатель предлагает оплачиваемые учения, своевременные выплаты и бесплатный обед.

Еще одно предложение обнародовало заведение гостинично-ресторанной сферы, которое ищет уборщицу для работы в ночные смены. Заработная плата составляет от 20 до 30 тысяч гривен и включает в себя ставку и бонусы.

Среди основных требований к кандидатам – ответственность, аккуратность, пунктуальность и желание работать. Работодатели отмечают, что готовы рассматривать без опыта претендентов, обеспечивая необходимое обучение и комфортные условия труда.

Специалисты советуют внимательно ознакомиться с условиями трудоустройства перед подачей заявки и уточнить график, обязанности и уровень оплаты. Список доступных вакансий регулярно обновляется, поэтому желающим рекомендуют следить за новыми предложениями.

Источник: work.ua

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