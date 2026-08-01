Дефицит продуктов в Винницкой области пока не прогнозируется, несмотря на проблемы с урожаем томатов в ряде стран, пишет Politeka.net.

Специалисты отмечают, что украинский рынок остается стабильным, а сезонное увеличение предложения уже влияет на удешевление овощей.

В этом году производители помидоров в разных государствах столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Засуха, аномальная жара, град и сильные ливни сократили объемы сбора в Калифорнии, Испании, Иране и Греции. В то же время, Италия и Китай увеличили производство, частично компенсировав мировые потери.

В странах Европейского Союза средняя стоимость томатов остается выше привычных показателей. Аналитики объясняют такую ​​ситуацию последствиями погодных факторов, отразившихся на урожайности и объемах снабжения.

У нас наблюдается другая тенденция. После весеннего роста цен овощи постепенно дешевеют благодаря активному поступлению продукции нового сезона. В торговых сетях ценники уже ниже месяца назад, а на рынках покупатели могут найти еще более выгодные предложения.

Дефицит продуктов в Винницкой области, по оценкам экспертов, тоже маловероятен. Фермеры ожидают достаточный урожай, а почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак сообщил, что даже весенние заморозки не стали критической проблемой, поскольку часть потерь удалось восполнить повторными посевами.

По словам агрария, самый лучший период для покупки помидоров традиционно приходится на конец июля, август и начало сентября. В это время на прилавки массово поступает продукция из открытого грунта, что способствует дальнейшему снижению стоимости.

В то же время специалисты предостерегают, что определенное влияние на рынок могут оказать продолжительная жара или сокращение импорта. Тем не менее, ситуация остается контролируемой, а прогнозируемый объем промышленного урожая томатов в Украине составляет около 550 тысяч тонн.

Источник: telegraf

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