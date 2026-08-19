Жителям, попавшим в график отключения света в Кировоградской области на 20 и 21 августа, следует заранее подготовиться.

Графики отключения света в Кировоградской области на 20 и 21 августа вводятся из-за профилактических и плановых ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 20 и 21 августа относятся к конкретным домам и улицам, поэтому даже в пределах одного населенного пункта ситуация может отличаться. Ниже представлен полный перечень адресов, попавших в график.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго» , самый большой перечень адресов на 20 августа приходится на Олександривку. Временные ограничения электроснабжения запланированы в пиковые часы - с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

Олександра Назаренка — 2;

Юрия Кулыныча — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ярослава Мудрого — 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9;

О. Куценова — 2;

Мыру — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9;

Олега Антонова — 1, 10, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Леонида Каденюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Евгена Маланюка — 1, 10, 11, 12, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Зоряна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9;

Захысныкив Херсону — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;

Валентына Петренка — 1–97, 1А, 2А, 56А;

пров. Кыивськый — 1, 2, 3;

Рынкова — 10–94, 2А, 3А, 37А, 45А, 45Б, 55А, 55Б, 55В, 60А, 60Б, 78А, 80А, 84А, 86А, 88А, 94А;

пров. Рынковый — 10, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 34, 38, 40;

Шкильна — 54–113, 58А, 71А, 79А, 87А, 90А, 92А, 103А;

Добровольцив — 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 5, 7, 9;

пров. Мыру — 4;

Игоря Сикорського — 1–80, 1А, 32А, 36а, 66а;

Тясмынська — 1–112, 19А, 23А, 25А, 27А, 27б, 33А, 102А, 108А, 110А, 110Б, 112А;

Камянська — 1–178, з 23А, 25А, 44А, 46А, 48а, 56А, 76А, 101а, 103А, 114А, 119А, 126А, 132А, 134А, 140А, 142А, 148А;

пров. Камянськый — 1, 3, 5, 7, 9;

Холодноярська — 9;

Одеська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Севастопольська — 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8;

Евгена Коновальця — 1–61, 26А, 26Б, 28А, 28Б, 28В, 28Г.

Отдельные потребители останутся без электроэнергии в Старой Осоте. Отключение будет длиться восемь часов - с 09:00 до 17:00. В график включено:

ул. Молодижна — 100, 100А, 108, 126, 146, 76, 80, 92, 98.

На следующий день, 21 августа, плановые ограничения охватят сразу несколько населённых пунктов. В Трылисах электроэнергию с 09:00 до 18:00 могут отключить по следующим адресам:

В. Шаповала: 3, 4, 5, 6, 10;

Набережна: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 43, 45.

В селе Соснивка с 09:00 до 18:00 в график попали улицы:

Павловського: 37, 65;

Шкильна: 1, 13, 14, 15.

В селе Гутныцька с 09:00 до 18:00 часов электроснабжение ограничат восемь часов. Отключения будут касаться следующих адресов:

Лисова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39, 41;

Центральна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50;

Партызанив Украины: 5, 6, 9, 13.

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