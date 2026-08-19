Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 20 по 26 августа показывает, что синоптики предупредили о пике жары до +32°, а в конце недели ожидается более прохладный воздух и возможные осадки.

предыдущий недельный прогноз погоды для Харьковской области уже предупреждал о жаре, а новая неделя с 20 по 26 августа принесет харьковчанам очередную волну тепла с пиком до +32° и коротким похолоданием в конце периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут держаться в пределах от +24° до +32°, а ночью воздух будет охлаждаться до +14°...+22°.

В четверг, 20 августа, в Харьковской области будет малооблачно и без осадков: днем воздух прогреется до +27°, а ночью остынет до +14°.

В пятницу, 21 августа, синоптики обещают дальнейшее потепление: столбики термометров днем поднимутся до +31°, ночью — до +20°, облачность незначительная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 22 августа, ожидается пик недельной жары — до +32° днем, ночью +20°, небо останется малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, температура немного снизится: днем до +30°, ночью до +20°, облачность незначительная, осадков не предвидится.

В понедельник, 24 августа, погода удержится на отметке +30° днем, ночью воздух будет немного теплее — около +21°, без осадков.

Во вторник, 25 августа, днем снова потеплеет до +32°, ночью до +22°, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 26 августа, температура днем опустится до +24°, ночью — до +21°, облачность незначительная, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 22 августа, с дневной температурой до +32°, а самым прохладным будет среда, 26 августа, когда термометры покажут лишь +24°. Перепад температур за неделю составит 8°, а осадки прогнозируют во вторник и среду, 25 и 26 августа.

В жаркие дни, особенно 22 и 25 августа, врачи советуют пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей в обед и планировать активные дела на утренние или вечерние часы. В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге, а из-за похолодания в конце недели пожилым людям лучше одеваться теплее.

Ранее Politeka сообщала, прогноз погоды в Харькове на неделю с 18 по 24 августа: какие неожиданности предсказали синоптики.

Также Politeka сообщала, прогноз погоды на неделю 17 по 23 августа в Харькове: о каких сюрпризах предупредили украинцев.

Как сообщала Politeka, прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 августа: о каких неожиданностях предупредили синоптики.