Пенсия в Полтавской области зависит, прежде всего, от результатов оценки и соблюдения установленных сроков.

Пенсия в Полтавской области в случае смены группы инвалидности, восстановления здоровья или пропуска оценивания выплачивается по определенным правилам, сообщает издание Politeka.net.

Если человеку установили другую группу, новый размер начисляется со дня соответствующего изменения. При переходе на низшую категорию предыдущую сумму сохраняют до конца месяца, когда произошло переоформление.

Инфлрмацию об этом предоставляет ПФУ .

После повторного осмотра, по результатам которого лицо признают здоровым, денежные средства выплачивают до окончания месяца, на который была установлена ​​инвалидность.

Отдельный порядок предусмотрен для тех, кто не явился на оценку повседневного функционирования в определенный срок. В таком случае начисление прекращают с первого числа месяца, следующего после периода, когда должно было состояться обследование.

Если срок пропущен по уважительной причине или во время последующей оценки снова подтверждена инвалидность, выплаты могут возобновиться. Деньги насчитывают с даты прекращения до проведения процедуры, но не более чем за три года. Для этого экспертная команда подтвердит инвалидность за соответствующий период.

Если при новой оценке установили другую группу — высшую или низшую, — за прошедшее время расчет производится по предыдущей категории.

Когда начисление прекращено из-за восстановления здоровья или пропуска процедуры без уважительной причины, после повторного установления инвалидности ранее назначенное обеспечение можно возобновить с даты нового установления. Это возможно, если после прекращения прошло не больше пяти лет.

Если пятилетний срок истек, предварительную выплату не возобновляют. В такой ситуации ее назначают повторно в соответствии с общими требованиями.

Для получателей, относящихся к этим правилам, Пенсия в Полтавской области зависит прежде всего от результатов оценки и соблюдения установленных сроков.

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