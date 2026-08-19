Подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего проявилось в овощном сегменте.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области за последний месяц заметно сразу в нескольких категориях маргарини, курятине и огурцах, сообщает издание Politeka.net.

Больше изменился ценник на гладкие огурцы. В настоящее время килограмм стоит 73,50 грн. 18 июля средний показатель составил 53,73 грн. Таким образом, разница достигла 19,77 грн.

В июле средняя стоимость овоща равнялась 62,47 грн. Среди предложений торговых сетей тогда фигурировали 56,05 грн у Metro, 61,90 грн у Auchan и 69,46 грн у Megamarket.

Маргарин «Щедро Сливочный особенный 72,5%» сейчас продают по 45,36 грн. за пачку весом 250 граммов. Месяц тому назад средний уровень составлял 38,70 грн. Прирост составляет 6,67 грн.

По состоянию на 18 августа Auchan предлагал упаковку за 42,60 грн., Novus — за 42,99 грн., а Megamarket — за 50,50 грн. В июле средний результат среди трех сетей составил 42,57 грн.

Куриная тушка тоже стала дороже. Текущий средний показатель – 114 грн за килограмм. 18 июля он был на уровне 110,50 грн., то есть разница составила 3,50 грн.

В июле средний ценник на товар составил 105,48 грн. Novus продавал килограмм за 99,99 грн., тогда как Megamarket — за 110,97 грн.

Удорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего проявилось в овощном сегменте. Огурцы показали наиболее существенный прирост среди трех проанализированных позиций.

Покупателям следует обращать внимание на предложения разных сетей, ведь актуальная стоимость одного и того же товара может отличаться.

В то же время, ценовая ситуация остается динамичной, поэтому перед покупкой стоит проверять актуальные предложения в магазинах.

Источник: Минфин

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