Назначение денежной помощи в Одесской области предусмотрено для тех пенсионеров, которые отвечают установленным требованиям.

Для части пенсионеров в Одесской области предусмотрена возможность оформить государственную денежную помощь по уходу, пишет Politeka.net.

Однако сам факт достижения 80-летнего возраста еще не означает автоматического назначения выплаты.

Как объясняет ПФУ, при рассмотрении заявления учитывают состояние здоровья пенсионера, наличие медицинских показаний для постоянного постороннего ухода, а также семейные обстоятельства. В частности, проверяется, есть ли родственники, которые фактически могут обеспечивать необходимую поддержку.

В то же время, наличие детей не означает, что пенсионер обязательно получит отказ в денежной помощи в Одесской области. Социальные службы оценивают конкретные происшествия каждой семьи. Если сын или дочь по объективным причинам не могут ухаживать за родителями, это может быть учтено при назначении поддержки.

В частности, основанием могут быть ситуации, когда дети:

сами достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность;

проживают вне Украины;

не имеют установленного места нахождения;

по другим объективным причинам не могут обеспечить постоянный уход.

При необходимости такие обстоятельства необходимо будет подтвердить документами. В соцзащите могут попросить предоставить дополнительные справки или другие подтверждения.

Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Одесской области по уходу

Первым этапом должно стать обращение к семейному врачу. Медицинский работник оценит состояние человека и, если есть соответствующие основания, направит его на врачебно-консультативную комиссию (ЛКК).

Вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода является важным условием дальнейшего оформления государственной помощи.

Для обращения за выплатой необходимо подготовить:

заявление;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

идентификационный код;

пенсионное удостоверение;

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

декларацию о доходах – в случаях, когда ее нужно подать;

документы, подтверждающие особые семейные обстоятельства, если их потребует орган соцзащиты.

Собранные документы можно предоставить через ЦНАП или соответствующий орган социальной защиты населения. После принятия заявления уполномоченный орган рассмотрит документы и примет решение о назначении помощи.

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