Перерасчет пенсии в Полтавской области может оказаться способом увеличить ежемесячную сумму без ожидания общей индексации.

Перерасчет пенсии в Полтавской области может позволить работающим пенсионерам увеличить ежемесячную выплату еще до проведения очередной индексации, сообщает издание Politeka.net.

Право на пересмотр возникает, если после назначения пенсии или предварительного изменения суммы человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа .

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Есть и другое основание. Если от назначения выплаты или последней корректировки прошло два года, обратиться за обновлением можно даже тогда, когда дополнительного стажа набралось меньше.

На размер будущей надбавки влияют два основных показателя – продолжительность страхового стажа после ухода на пенсию и официальный заработок, с которого уплачивались взносы.

Нужно ли обращаться с заявлением

В большинстве случаев Пенсионный фонд проводит процедуру автоматически. Однако гражданин, уже отвечающий установленным требованиям, может самостоятельно подать обращение и не ждать планового пересмотра.

Перед этим следует проверить информацию об официальном трудоустройстве, уплате взносов и зачислении необходимого стажа.

Соответствующие данные доступны в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда. Это позволяет заранее выяснить, возникло ли право на изменение выплаты.

От чего зависит размер доплаты

Одинаковой надбавки для всех работающих получателей нет. При расчете учитывают дополнительный стаж и размер официальной зарплаты.

Чем дольше человек продолжал работать после назначения средств и чем больше доход, с которого уплачивались взносы, тем существенней может быть разница.

Таким образом, перерасчет пенсии в Полтавской области может стать способом увеличить ежемесячную сумму без ожидания общей индексации, если соблюдены необходимые условия.

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