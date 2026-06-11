Подорожчання продуктів у Черкаській області відображає загальну тенденцію на споживчому ринку.

Подорожчання продуктів у Черкаській області продовжує фіксуватися за низкою популярних товарів, зокрема м’ясної групи, бакалії та твердих сирів, повідомляє Politeka.

Найпомітніше за останній місяць змінилася вартість молочних сардельок «Ятрань». Середній показник станом на 10 червня становить 178,19 грн за кілограм. Для порівняння, на початку травня він перебував на рівні 142,57 грн, що свідчить про зростання більш ніж на 35 грн.

У торговельних мережах цінники різняться. В Auchan продукцію реалізують по 173 грн, тоді як у Metro — по 183,38 грн за кілограм.

Невелике коригування торкнулося манної крупи «Хуторок». Середня вартість упаковки вагою 800 грамів досягла 40,25 грн. Місяць тому показник становив 38,25 грн.

Водночас суттєве зростання продемонстрували мисливські ковбаски бренду «Алан». Наразі середня ціна становить 845,48 грн за кілограм. За останні 30 днів вона піднялася більш ніж на 91 грн.

Найдорожче цей товар продається у Novus — по 929 грн. У Megamarket вартість сягає 866,50 грн, а в Metro — 740,94 грн.

Економісти зазначають, що на формування нових показників впливають витрати виробників, транспортна складова та зміни на сировинному ринку. Через це окремі категорії продовольства дорожчають швидшими темпами.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Черкаській області відображає загальну тенденцію на споживчому ринку, де дедалі більше позицій демонструють поступове збільшення вартості.

Фахівці не виключають, що цінова динаміка збережеться й надалі, особливо у сегментах із високими витратами на виробництво та зберігання.

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