Графики отключения света вводятся в Черкасской области из-за запланированных профилактических работ на 18 и 19 августа.

В Черкасской области 18 и 19 августа 2026 по отдельным адресам запланированы графики отключения света, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области 18 и 19 августа связаны с проведением плановых работ на электросетях. В установленные часы электроэнергия будет отсутствовать в части домов нескольких населенных пунктов. Жителям попавших в перечень домов стоит заранее учесть продолжительность работ и позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и других необходимых устройствах.

По данным «Черкасиобленерго», 18 августа с 08:00 до 17:00 плановые отключения проведут в селе Лыпляве. Временные ограничения будут касаться следующих адресов:

И. Франка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; Мыру — 110;

— 110; Перекипська — 28.

Еще одним населенным пунктом, где в этот день запланировано обесточивание, станет село Попивка. Электроснабжение ограничат в тот же период — с 08:00 до 17:00. В список вошли:

Молодижна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 78, 80;

— 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 78, 80; Соснова — 4, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20;

— 4, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20; Лисова — 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37;

— 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37; Дружбы — 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28.

19 августа с 08:00 до 17:00 плановые работы пройдут в селе Степанци. Во временные ограничения попадут дома по следующим адресам:

Ткаченка — 2, 4, 6, 8, 10, 10/а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92;

— 2, 4, 6, 8, 10, 10/а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92; пров. Родина — 1–16;

— 1–16; пров. Гаркавого — 1, 3, 5, 7;

— 1, 3, 5, 7; пров. Праведникова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17;

— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17; пров. Головашова — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

— 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24; пров. Головатого — 1, 3, 5, 7, 9, 11;

— 1, 3, 5, 7, 9, 11; пров. Лымаря — 1, 2, 3;

— 1, 2, 3; пров. Нечуя-Левыцького — 1, 3, 5, 7, 9;

— 1, 3, 5, 7, 9; пров. Власыхина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Также 19 августа с 08:00 до 17:00 электроэнергию временно ограничат в селе Полствын. Список адресов:

Центральна — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 132;

— 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 132; Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11;

— 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; Прыбережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62;

— 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62; Незалежности — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69;

— 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; Пидгирна — 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14.

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