Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Запорожье на 20 и 21 августа.

Графики отключения света в Запорожье на 20 и 21 августа будут продолжаться по многим адресам из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.

По отдельным адресам электроэнергия будет отсутствовать в течение многих часов. Жителям домов, которые попали в график отключения света в Запорожье на 20 и 21 августа, рекомендуют заранее учесть запланированные ограничения и позаботиться о заряженных телефонах, павербанках, освещении и других необходимых вещах.

По обнародованной информации «Запорожьеоблэнерго», график касается конкретных адресов и временных промежутков. 20 августа с 09:00 до 17:00 электроснабжение ограничат из-за проведения работ по ремонту электрооборудования. Временные отключения предусмотрены по следующим адресам:

Аматорська — 40, 46

Вышнева — 23, 25–47, 49, 24–30, 32, 32–34, 34, 36–40, 51–63

Гоголя — 159, 161, 161 Б, 161б, 163, 163 (5 пов), 163 а (5 пов)

Днипровська — 22

Евпаторійська — 1

Захидна — 15–41, 22–56

Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Компресорна — 34

Крылова — 23

Левка Лукяненка (Тургенєва) — 15, 15-тимчасово

Мыхайла Билынського (Пестеля) — 12, 14, 20

Насосна — 15, 17

Павла Глазового (Глазунова) — 10, 12А

Павлокичкаська — 16, 18, 22, 26, 27, 29, 46, 48, 49, 51

Посадочна — 29А, 33

Поштова — 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71

Рубана — 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11

Семафорна — 1а

Сонячна — 1–33, 2–32

Украинська — 42, 44

Фильтрова — 14, 2

Шевченка — 1–17, 2–28

пр. Соборный — 111А, 146

пров. Велыкый (Вантажный) — 1–11, 2–10, 12–20, 13–17, 19

пров. Кинцевый — 1–17, 2–26.

Отдельный период ограничений запланирован на 21 августа с 09:00 до 16:00. В настоящее время временно обесточат потребителей по следующим адресам:

Базарна (Анголенко): 11, 11 (4 эт), 13, 13а, 14ж

Благовищенська (Иллича): 26

Мыхаила Билынського (Пестеля): 12, 14, 20

Олександривська: 1, 2, 3, 3а, 3А, 87 (9 эт)

Пархоменко: 22, 24

Полякова: 13, 15, 15б, 17а, 21, 21а, 23, 25

Сонячна: 1-33, 2-32

Фортечна: 51, 51a, 53

пр. Соборный: 40, 42, 42а, освещение подвалов и подъездов ж/б 40, 94, 96

пров. Велыкый (Вантажный) : 1-11, 2-10

пров. Кинцевый: 1-17, 2-26

Ограничения электроснабжения продлятся 21 августа с 09:00 до 17:00 ремонтные работы на электрооборудовании будут проводиться по следующим адресам:

Добровольчых батальйонив: 2-18, 1-35, 20-24

Досягнень: 61, 68

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Лыжна: 59-79, 50-62

Морфлотська: 2-12, 3, 30, 32

Футбольна: 71-75, 68-92, 81-101, 77, 79, 79А, 88

пров. Конотопськый: 2-8, 1-7

пров. Текстыльный: 1-13, 4-14, 14, 16, 18, 20.

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