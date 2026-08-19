Графики отключения света в Запорожье на 20 и 21 августа будут продолжаться по многим адресам из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.
По отдельным адресам электроэнергия будет отсутствовать в течение многих часов. Жителям домов, которые попали в график отключения света в Запорожье на 20 и 21 августа, рекомендуют заранее учесть запланированные ограничения и позаботиться о заряженных телефонах, павербанках, освещении и других необходимых вещах.
По обнародованной информации «Запорожьеоблэнерго», график касается конкретных адресов и временных промежутков. 20 августа с 09:00 до 17:00 электроснабжение ограничат из-за проведения работ по ремонту электрооборудования. Временные отключения предусмотрены по следующим адресам:
- Аматорська — 40, 46
- Вышнева — 23, 25–47, 49, 24–30, 32, 32–34, 34, 36–40, 51–63
- Гоголя — 159, 161, 161 Б, 161б, 163, 163 (5 пов), 163 а (5 пов)
- Днипровська — 22
- Евпаторійська — 1
- Захидна — 15–41, 22–56
- Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Компресорна — 34
- Крылова — 23
- Левка Лукяненка (Тургенєва) — 15, 15-тимчасово
- Мыхайла Билынського (Пестеля) — 12, 14, 20
- Насосна — 15, 17
- Павла Глазового (Глазунова) — 10, 12А
- Павлокичкаська — 16, 18, 22, 26, 27, 29, 46, 48, 49, 51
- Посадочна — 29А, 33
- Поштова — 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71
- Рубана — 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11
- Семафорна — 1а
- Сонячна — 1–33, 2–32
- Украинська — 42, 44
- Фильтрова — 14, 2
- Шевченка — 1–17, 2–28
- пр. Соборный — 111А, 146
- пров. Велыкый (Вантажный) — 1–11, 2–10, 12–20, 13–17, 19
- пров. Кинцевый — 1–17, 2–26.
Отдельный период ограничений запланирован на 21 августа с 09:00 до 16:00. В настоящее время временно обесточат потребителей по следующим адресам:
- Базарна (Анголенко): 11, 11 (4 эт), 13, 13а, 14ж
- Благовищенська (Иллича): 26
- Мыхаила Билынського (Пестеля): 12, 14, 20
- Олександривська: 1, 2, 3, 3а, 3А, 87 (9 эт)
- Пархоменко: 22, 24
- Полякова: 13, 15, 15б, 17а, 21, 21а, 23, 25
- Сонячна: 1-33, 2-32
- Фортечна: 51, 51a, 53
- пр. Соборный: 40, 42, 42а, освещение подвалов и подъездов ж/б 40, 94, 96
- пров. Велыкый (Вантажный) : 1-11, 2-10
- пров. Кинцевый: 1-17, 2-26
Ограничения электроснабжения продлятся 21 августа с 09:00 до 17:00 ремонтные работы на электрооборудовании будут проводиться по следующим адресам:
- Добровольчых батальйонив: 2-18, 1-35, 20-24
- Досягнень: 61, 68
- Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Лыжна: 59-79, 50-62
- Морфлотська: 2-12, 3, 30, 32
- Футбольна: 71-75, 68-92, 81-101, 77, 79, 79А, 88
- пров. Конотопськый: 2-8, 1-7
- пров. Текстыльный: 1-13, 4-14, 14, 16, 18, 20.
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