Работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает как неполную занятость с переменным режимом, так и полный рабочий день.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена ​​сразу несколькими вакансиями с разными требованиями, графиками и уровнем оплаты, сообщает издание Politeka.net.

В Кривом Роге Дворец культуры «Карачуны» ищет садовника. Работнику предлагают 8 700–9 000 грн . Среди основных задач – уход за деревьями и растениями, полив, обрезка, подкормка, удаление сорняков и поддержание газонов в надлежащем состоянии.

Кандидату понадобится не менее года соответствующего опыта. В то же время работодатель готов рассмотреть людей пенсионного возраста. Предусмотрены полная занятость и официальное оформление.

В Днепре компания VARTIS открыла позицию охранника КПП с оплатой 16 200 грн . Здесь предлагают неполный формат и график «сутки через два». В обязанности входят контроль пропуска транспорта и работников, обходы территории, а также наблюдение за порядком.

Опыт в аналогичной должности будет преимуществом, но главными требованиями названы внимательность, ответственность и умение пользоваться компьютером. Вакансия также доступна для пенсионеров.

Еще один вариант в Днепре – должность кладовщика в Divan.com.ua с зарплатой 30 000 грн и возможностью дополнительного заработка. Сотрудник будет формировать списки отправлений по маршрутам и вести складской учет.

Для соискателя важны внимательность и ответственное отношение к задачам. Предыдущий опыт работы на складе станет плюсом. Компания отмечает, что предлагает официальное трудоустройство и стабильные выплаты.

Таким образом, работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает как неполную занятость с переменным режимом, так и полный рабочий день. Выбор зависит прежде всего от физической нагрузки, опыта и желаемого уровня дохода.

Источник: work.ua

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