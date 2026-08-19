Украинцам рассказали о плановых графиках отключения света в Полтавской области на 20 и 21 августа.

Графики отключения света в Полтавской области на 20 и 21 августа продлятся из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на 20 и 21 августа связаны с проведением технических работ и обслуживанием электросетей. Жителям населенных пунктов, попавших в список, следует заранее учесть перерывы в электроснабжении и подготовить необходимые устройства для работы без света. Время отключения зависит от населенного пункта и конкретного адреса.

Первые ограничения запланированы на 20 августа с 08:00 до 18:00. Они затронут жителей села Собкивка. В график вошли следующие адреса:

пров. Грыбный: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13;

пров. Зеленый: 1, 3;

пров. Лисовый: 1, 2, 3, 5, 6;

Якова Кухаренко: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 24/1, 27.

Также 20 августа с 08:00 до 17:00 электроснабжение ограничат в селе Малый Кобелячок. Света временно не будет по следующим адресам:

Квитнева: 16, 18, 20, 28, 29, 32, 34, 36А, 38, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 68А, 72, 80А, 84, 90, 92, 97, 104, 105, 108А, 112, 115, 116;

Незалежности: 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28А, 29, 30, 32, 33.

Таким образом, для жителей Малого Кобелячка перерыв в электроснабжении будет длиться 12 часов. 21 августа ограничения электроснабжения будут значительно продолжительнее. По предоставленным данным, работы запланированы с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

Дачна: 3;

Лисова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64.

Наибольший список адресов на 21 августа касается села Щербаки. Здесь электроснабжение может быть ограничено с 08:00 до 20:00 сразу на нескольких улицах. В график вошли:

Богдана Хмельныцького: 10;

Весняна: 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вышневый: 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27;

Героив полку «Азов»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Зализнычна: 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена диброва: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кильцева: 11;

Кобзарська: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова: 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропывныцького: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельныцька: 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революционерив: 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община.

Источник: Омельницька Громада.

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