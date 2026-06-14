Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області може відбутися в найближчі місяці і торкнеться хліба, який може додати до 6% вартості, передає Politeka.

Фахівці прогнозують плавну динаміку — орієнтовно до 2% щомісяця без різких стрибків. Виробники намагаються утримувати стабільність, однак економічний тиск у виробничому ланцюгу продовжує зростати.

Основні фактори впливу залишаються незмінними: дорожчає пальне, електроенергія, добрива, оплата праці та технічне обслуговування. Додатково ситуацію ускладнює воєнний фактор, що впливає на постачання та транспортні витрати.

За словами керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, витрати на обробку земельних площ зросли приблизно на 35–40% у порівнянні з попередніми періодами. При цьому врожайність залишається відносно стабільною, що не компенсує зростання собівартості.

У результаті виробники поступово закладають додаткові витрати у кінцеву ціну продукції. Це стосується не лише хліба, а й інших товарів щоденного попиту.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає ширшу національну тенденцію, де ціноутворення визначається енергетичними витратами та станом логістичних маршрутів.

Додатковий вплив мають обмежений доступ до кредитування, кадровий дефіцит і підвищені витрати на перевезення, що залишаються вищими за довоєнний рівень.

Аналітики зазначають, що навіть за стабільного врожаю зниження цін не очікується, оскільки собівартість виробництва продовжує зростати.

Таким чином, продовольчий ринок перебуває у фазі поступової цінової корекції, де ключовим фактором залишаються витрати виробничого циклу.

Джерело: obozrevatel

Останні новини України:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.