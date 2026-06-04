Доплаты в Днепропетровской области начисляются неработающим военным пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, сообщает Politeka.

Такая доплата для пенсионеров в Днепропетровской области предназначается для лиц от рядового к офицерскому составу, однако она не относится к семьям военнослужащих срочной службы.

Как сообщили на официальном сайте ПФУ, ежемесячная сумма дополнительной помощи составляет около 1297 гривен за каждое такое лицо.

Денежная поддержка может прилагаться к пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Главным условием является то, что пожилые родители, люди с инвалидностью, муж или жена нетрудоспособны.

При этом получатель доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области выступает для них основным источником финансового обеспечения.

Размер этой помощи привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 г. этот государственный показатель составляет 2595 гривен.

Сама надбавка равняется половине этой суммы, поэтому гражданам ежемесячно выплачивают по 1297 гривен на каждого иждивенца.

Если в семье таких человек несколько, то общая сумма увеличивается, хотя каждый случай специалисты рассматривают индивидуально.

Несмотря на гарантии в законодательстве, Пенсионный фонд Украины не начисляет эти деньги автоматически. Многие люди не получают финансовую помощь из-за неосведомленности или отсутствия информации о процедуре оформления.

Гражданам необходимо самостоятельно обратиться с заявлением и сформировать пакет документов, включающих паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении или браке, а также официальные справки о совместном проживании и подтверждение отсутствия работы или службы у заявителя.

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