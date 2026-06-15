Дефицит фруктов в Днепропетровской области отражает общую ситуацию на украинском рынке.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области усиливается из-за весенних погодных аномалий, которые оказали существенное влияние на урожай косточковых культур, сообщает Politeka.

По оценкам аналитиков, наибольшие потери понесли абрикосы и персики. Объемы сбора абрикосов могут оказаться меньше на 40–60% от средних многолетних показателей, тогда как для персиков сокращение оценивается в пределах 30–50%.

Основной причиной стали весенние заморозки, совпавшие с периодом цветения и формирование завязи. Именно в это время плодовые деревья наиболее чувствительны к резким изменениям температуры.

Более всего пострадали центральные и южные регионы страны, где вегетационный процесс начинается раньше. Из-за этого насаждения оказались особенно уязвимыми к похолоданию.

Специалисты отмечают, что дефицит фруктов в Днепропетровской области отражает общую ситуацию на украинском рынке, где наблюдается сокращение предложения косточковых культур.

Для частичного покрытия недостатка рассматриваются поставки из Турции, Греции, Испании и Молдовы. В то же время, импорт не способен полностью компенсировать потери внутреннего производства.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. При умеренном сокращении урожая подорожание может составить 20–30%, а при более существенном дефиците — достичь 50–80%.

Абрикосы остаются наиболее уязвимой культурой к весенним заморозкам. Даже непродолжительное похолодание во время цветения способно существенно повлиять на будущий урожай.

Последующая ситуация будет зависеть от объемов поступления продукции нового сезона и возможностей рынка компенсировать потери за счет внешних поставок.

Источник: agronews

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