Графики отключения света в Николаевской области на 6 и 7 августа продлятся по десяткам адресов.

В части населенных пунктов в Николаевской области 6 и 7 августа продолжатся плановые графики отключения света, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 6 и 7 августа связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях, необходимых для поддержки стабильной работы энергосистемы.

По информации АТ «Миколаївобленерго», 6 августа с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проводиться в селе Квитневое. На время ремонта электроснабжение будет временно отсутствовать в отдельных домах на следующих улицах:

Мыру — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Терешковои — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Также 6 августа ремонтные бригады будут работать в селе Луч. Отключение электроэнергии будет продолжаться с 08:00 до 18:00, а временные ограничения коснутся домов на улице:

Променева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29.

7 августа плановые ремонтные работы продолжатся в селе Калынивка. Электроснабжение будет временно отсутствовать с 08:00 до 18:00. Под отключение попадут отдельные дома по следующим адресам:

Баклана — 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126

Ингульська — 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Паныщивська — 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 87

Свободы — 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 73А, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87А, 88, 89, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116

Соборна — 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24, 26

Шкильна — 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98А, 99, 101, 103, 105, 105А, 107, 109, 111, 113, 115

07.08.2026 года без электроснабжения временно останутся отдельные потребители в селе Пересадивка. Плановые работы продлятся с 08:00 до 18:00, а отключение будет касаться дома по адресу:

М. Грушевського — 148.

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