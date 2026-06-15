Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області відображає загальну ситуацію на українському ринку.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області посилюється через весняні погодні аномалії, які суттєво вплинули на врожай кісточкових культур, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітиків, найбільших втрат зазнали абрикоси та персики. Обсяги збору абрикосів можуть виявитися меншими на 40–60% від середніх багаторічних показників, тоді як для персиків скорочення оцінюють у межах 30–50%.

Основною причиною стали весняні заморозки, що збіглися з періодом цвітіння та формування зав’язі. Саме в цей час плодові дерева найбільш чутливі до різких змін температури.

Найбільше постраждали центральні та південні регіони країни, де вегетаційний процес починається раніше. Через це насадження виявилися особливо вразливими до похолодання.

Фахівці зазначають, що Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області відображає загальну ситуацію на українському ринку, де спостерігається скорочення пропозиції кісточкових культур.

Для часткового покриття нестачі розглядаються поставки з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Водночас імпорт не здатний повністю компенсувати втрати внутрішнього виробництва.

Експерти прогнозують подальше зростання цін. За помірного скорочення врожаю подорожчання може становити 20–30%, а за більш суттєвого дефіциту — досягти 50–80%.

Абрикоси залишаються найбільш уразливою культурою до весняних заморозків. Навіть нетривале похолодання під час цвітіння здатне суттєво вплинути на майбутній урожай.

Подальша ситуація залежатиме від обсягів надходження продукції нового сезону та можливостей ринку компенсувати втрати за рахунок зовнішніх поставок.

Джерело: agronews

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