Подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденный шаг для поддержания стабильности транспортной системы.

Подорожание проезда в Днепропетровской области зафиксировано в Самаре/Новомосковске после решения исполнительного комитета городского совета об утверждении новых тарифов на пассажирские перевозки, сообщает Politeka.

Теперь стоимость проезда на городских автобусных маршрутах составляет до 25 гривен за одну поездку вместо предыдущих 20. Обновление зацепило всю базовую систему городских перевозок, которой ежедневно пользуются жители для поездок между районами и ключевых транспортных узлов.

Изменения касаются маршрутной сети, охватывающей следующие направления: №1 «Автостанция – Решкут (через ЦРБ)», №2 «Автостанция – Решкут (через ул. Партизанская)», №5/6 «Автостанция – Гимназия №12», №9 «Автостанция – ул. Героев Спасателей», №10 «Перевал – ул. Киевская», №11 «Автостанция – ул. Холодноярской Бригады», №14 «Автостанция – Железнодорожный вокзал», №15 «Автостанция – ул. Игоря Емельяненко», №17 «Автостанция – ул. Тихая», №18 «Автостанция – Гимназия №7».

Отдельно проверена стоимость междугородного направления Самар — Днепр. Теперь поездка на этом маршруте стоит 70 гривен, что также отразилось на ежедневных расходах пассажиров, которые пользуются регулярным сообщением между городами.

В городском совете объясняют, что корректировка тарифов связана с ростом расходов перевозчиков. Среди основных факторов называют удорожание горючего, увеличение стоимости технического обслуживания транспорта, закупку запчастей, а также общее удорожание процесса эксплуатации автобусного парка.

Также перевозчики отмечают, что экономическое давление со стороны расходной части вынудило пересмотреть структуру тарифов, чтобы сохранить регулярность движения и избежать сокращения количества рейсов на маршрутах.

В этом контексте подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденный шаг для поддержания стабильности транспортной системы и обеспечения непрерывного сообщения между районами города и окрестными населенными пунктами.

В общине отмечают, что обновленные тарифы уже действуют на практике, а перевозчики обязаны соблюдать утвержденные цены на всех определенных маршрутах.

Источник: pdshl_novik