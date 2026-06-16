Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядають як вимушений крок для підтримання стабільності транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зафіксовано в Самарі/Новомосковську після рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження нових тарифів на пасажирські перевезення, повідомляє Politeka.

Відтепер вартість проїзду на міських автобусних маршрутах становить до 25 гривень за одну поїздку замість попередніх 20. Оновлення зачепило всю базову систему міських перевезень, якою щодня користуються мешканці для поїздок між районами та до ключових транспортних вузлів.

Зміни стосуються маршрутної мережі, що охоплює такі напрямки: №1 «Автостанція – Решкут (через ЦРЛ)», №2 «Автостанція – Решкут (через вул. Партизанську)», №5/6 «Автостанція – Гімназія №12», №9 «Автостанція – вул. Героїв Рятувальників», №10 «Перевал – вул. Київська», №11 «Автостанція – вул. Холодноярської Бригади», №14 «Автостанція – Залізничний вокзал», №15 «Автостанція – вул. Ігоря Ємельяненка», №17 «Автостанція – вул. Тиха», №18 «Автостанція – Гімназія №7».

Окремо переглянуто вартість міжміського напрямку Самар — Дніпро. Тепер поїздка на цьому маршруті коштує 70 гривень, що також вплинуло на щоденні витрати пасажирів, які користуються регулярним сполученням між містами.

У міській раді пояснюють, що коригування тарифів пов’язане зі зростанням витрат перевізників. Серед основних чинників називають подорожчання пального, збільшення вартості технічного обслуговування транспорту, закупівлю запчастин, а також загальне здорожчання процесу експлуатації автобусного парку.

Також перевізники зазначають, що економічний тиск з боку витратної частини змусив переглянути структуру тарифів, щоб зберегти регулярність руху та уникнути скорочення кількості рейсів на маршрутах.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядають як вимушений крок для підтримання стабільності транспортної системи та забезпечення безперервного сполучення між районами міста й навколишніми населеними пунктами.

У громаді наголошують, що оновлені тарифи вже діють на практиці, а перевізники зобов’язані дотримуватися затверджених розцінок на всіх визначених маршрутах.

Джерело: pdshl_novik

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