Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области рассматривается как временное решение для переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают владельцы частных домов в разных населенных пунктах региона, сообщает издание Politeka.

В ряде сел области доступны варианты заселения в частный сектор с базовыми условиями жизни. Предложения в основном ориентированы на людей, готовых к самостоятельному ведению хозяйства и проживанию в сельской среде.

В Жмеринском районе в селе Потоки предлагают дом с несколькими комнатами и приусадебным участком. Объект не имеет подключения к газу и централизованному водоснабжению, однако оборудован колодцем, печным отоплением, хозяйственными сооружениями и садом. От жителей ждут поддержание порядка и уход за территорией.

Другой вариант расположен в Гоноровке Ямпольского района. Там доступно жилье с несколькими комнатами, печным отоплением и земельным участком. Предложение рассчитано на семьи, которые могут организовать быт в сельских условиях с ограниченной инфраструктурой.

В Виннице также предлагается отдельная комната в кирпичном доме. Проживание предусмотрено для пожилой женщины или супругов пенсионного возраста. В помещении есть водоснабжение, печное отопление, небольшой приусадебный участок, а санузел расположен во дворе.

В этом контексте бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области рассматривается как временное решение для переселенцев, готовых совмещать проживание с частичным самообеспечением и уходом за частной собственностью.

Подобные предложения отражают формат сотрудничества между собственниками жилья и внутри перемещенными лицами, где проживание становится возможным благодаря взаимным договоренностям. Последующее количество таких вариантов зависит от наличия свободных домов и спроса среди ВПЛ.

Источник: Допомагай

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