Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області розглядається як тимчасове рішення для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують власники приватних будинків у різних населених пунктах регіону, повідомляє видання Politeka.

У низці сіл області доступні варіанти заселення в приватний сектор із базовими умовами для життя. Пропозиції переважно орієнтовані на людей, готових до самостійного ведення господарства та проживання у сільському середовищі.

У Жмеринському районі, в селі Потоки, пропонують будинок із кількома кімнатами та присадибною ділянкою. Об’єкт не має підключення до газу та централізованого водопостачання, однак обладнаний криницею, пічним опаленням, господарськими спорудами й садом. Від мешканців очікують підтримання порядку та догляд за територією.

Інший варіант розташований у Гонорівці Ямпільського району. Там доступне житло з кількома кімнатами, пічним опаленням і земельною ділянкою. Пропозиція розрахована на родини, які можуть організувати побут у сільських умовах із обмеженою інфраструктурою.

У Вінниці також пропонують окрему кімнату в цегляному будинку. Проживання передбачене для літньої жінки або подружжя пенсійного віку. У помешканні є водопостачання, пічне опалення, невелика присадибна ділянка, а санвузол розташований у дворі.

У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області розглядається як тимчасове рішення для переселенців, які готові поєднувати проживання з частковим самозабезпеченням і доглядом за приватною власністю.

Подібні пропозиції відображають формат співпраці між власниками житла та внутрішньо переміщеними особами, де проживання стає можливим завдяки взаємним домовленостям. Подальша кількість таких варіантів залежить від наявності вільних будинків і попиту серед ВПО.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: які суми доведеться платити мешканцям.