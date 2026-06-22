Подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденная мера по сохранению функционирования транспортной системы.

Подорожание проезда в Днепропетровской области фиксируется в Самар Samara после решения исполнительного комитета по обновлению тарифов на пассажирские перевозки, сообщает Politeka.

В рамках общины установлена ​​новая цена автобусных поездок — до 25 гривен вместо предыдущих 20. Изменения коснулись ежедневных перемещений жителей между районами, а также маршрутов к ключевым транспортным узлам, которыми пользуются ежедневно.

Обновленная тарифная сетка охватывает разветвленную сеть рейсов: №1 «Автостанция – Решкут (через ЦРБ)», №2 «Автостанция – Решкут (через Партизанскую)», №5/6 «Автостанция – Гимназия №12», №9 «Автостанция – ул. Героев Спасателей», №10 «Перевал – Киевская», №11 «Автостанция – Холодноярской Бригады», №14 «Автостанция – Железнодорожный вокзал», №15 «Автостанция – Игоря Емельяненко», №17 «Автостанция – Тихая», №18 «Автостанция

Отдельно просмотрено междугороднее направление Самар — Днепр, где теперь поездка стоит 70 гривен. Это повлияло на регулярные расходы пассажиров, ежедневно осуществляющих такие перемещения между населенными пунктами.

В городской администрации объясняют, что изменение тарифов связано с ростом расходов перевозчиков. Среди факторов называют подорожание горючего, обслуживание транспорта, запасных частей и общее увеличение расходов на содержание автопарка.

Дополнительно операторы перевозок сообщают, что пересмотр цен позволяет избежать сокращения рейсов и поддержать стабильность движения по основным направлениям.

В этом контексте Удорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденная мера по сохранению функционирования транспортной системы и непрерывного сообщения между районами и соседними населенными пунктами.

Обновленные тарифы уже действуют, а перевозчики обязаны соблюдать установленные цены на всей маршрутной сети без исключений.

Источник: pdshl_novik