Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядається як вимушений захід для збереження функціонування транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області фіксується у місті Самар Samara після рішення виконавчого комітету щодо оновлення тарифів на пасажирські перевезення, повідомляє Politeka.

У межах громади встановлено нову ціну автобусних поїздок — до 25 гривень замість попередніх 20. Зміни зачепили повсякденні переміщення мешканців між районами, а також маршрути до ключових транспортних вузлів, якими користуються щоденно.

Оновлена тарифна сітка охоплює розгалужену мережу рейсів: №1 «Автостанція – Решкут (через ЦРЛ)», №2 «Автостанція – Решкут (через Партизанську)», №5/6 «Автостанція – Гімназія №12», №9 «Автостанція – вул. Героїв Рятувальників», №10 «Перевал – Київська», №11 «Автостанція – Холодноярської Бригади», №14 «Автостанція – Залізничний вокзал», №15 «Автостанція – Ігоря Ємельяненка», №17 «Автостанція – Тиха», №18 «Автостанція – Гімназія №7».

Окремо переглянуто міжміський напрямок Самар — Дніпро, де тепер поїздка коштує 70 гривень. Це вплинуло на регулярні витрати пасажирів, які щодня здійснюють такі переміщення між населеними пунктами.

У міській адміністрації пояснюють, що зміна тарифів пов’язана зі зростанням витрат перевізників. Серед факторів називають подорожчання пального, обслуговування транспорту, запасних частин і загальне збільшення витрат на утримання автопарку.

Додатково оператори перевезень повідомляють, що перегляд цін дозволяє уникнути скорочення рейсів і підтримати стабільність руху на основних напрямках.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядається як вимушений захід для збереження функціонування транспортної системи та безперервного сполучення між районами й сусідніми населеними пунктами.

Оновлені тарифи вже діють, а перевізники зобов’язані дотримуватися встановлених розцінок на всій маршрутній мережі без винятків.

Джерело: pdshl_novik

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