Дефицит продуктов в Днепропетровской области отражает всеобщие процессы в овощной отрасли страны.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области привлекает внимание участников рынка из-за изменений в картофельном сегменте, где одновременно представлены остатки прошлогоднего урожая и дорогостоящая импортная продукция.

Пока украинские хозяйства продают клубень из хранилищ по 5–11 гривен за килограмм. Для сравнения, в прошлом году цены находились в пределах 13–23 гривен. Эксперты объясняют разницу большими объемами сбора и особенностями сезонного формирования предложения.

На ситуацию также повлияли погодные условия. Часть собранной продукции потеряла качество, что отразилось на балансе между доступными объемами и потребительским спросом.

В магазинах все чаще появляются заграничные поставки. Стоимость такого картофеля может достигать около 90 гривен за килограмм, поэтому он остается малодоступным для многих покупателей.

Аналитики называют нынешний период переходным. Запасы прошлогоднего сбора постепенно сокращаются, в то время как новый урожай еще не сформировал достаточного объема для стабилизации ситуации.

Специалисты считают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области отражает процессы в овощной отрасли страны. Решающее значение имеют характеристики внутреннего производства и доля заграничного покрытия потребностей рынка.

Представители торговли не исключают дальнейших изменений в стоимости. Дополнительное влияние могут оказать сокращение запасов, активный спрос и потребности перерабатывающих предприятий.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от поступления нового урожая, эффективности логистики и соотношения между спросом и существующим предложением на продовольственном рынке.

Источник: ТСН

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