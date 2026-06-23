Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає загальні процеси в овочевій галузі країни.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області привертає увагу учасників ринку через зміни у картопляному сегменті, де одночасно представлені залишки торішнього врожаю та дорога імпортна продукція.

Наразі українські господарства продають бульбу зі сховищ по 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, торік ціни перебували у межах 13–23 гривень. Експерти пояснюють різницю більшими обсягами збору та особливостями сезонного формування пропозиції.

На ситуацію також вплинули погодні умови. Частина зібраної продукції втратила якість, що позначилося на балансі між доступними обсягами та споживчим попитом.

У магазинах дедалі частіше з’являються закордонні поставки. Вартість такої картоплі може досягати близько 90 гривень за кілограм, тому вона залишається малодоступною для багатьох покупців.

Аналітики називають нинішній період перехідним. Запаси минулорічного збору поступово скорочуються, тоді як новий урожай ще не сформував достатнього обсягу для стабілізації ситуації.

Фахівці вважають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає загальні процеси в овочевій галузі країни. Вирішальне значення мають показники внутрішнього виробництва та частка закордонного покриття потреб ринку.

Представники торгівлі не виключають подальших змін вартості. Додатковий вплив можуть мати скорочення запасів, активний попит населення та потреби переробних підприємств.

Подальший розвиток подій залежатиме від надходження нового врожаю, ефективності логістики та співвідношення між попитом і наявною пропозицією на продовольчому ринку.

Джерело: ТСН

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