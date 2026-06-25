Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области рассматривается как часть пересмотра экономических условий работы городских коммунальных предприятий.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области в Павлограде предполагает обновление стоимости водоснабжения и водоотвода после решения исполнительного комитета городского совета, передает Politeka.

Изменения были приняты на внеочередном заседании, где утвердили новые расчеты для коммунального предприятия «Павлоградводоканал». Предыдущие расценки действовали с 1 января 2022 г. и, по оценкам городских властей, потеряли соответствие текущим экономическим условиям.

Мэр Анатолий Вершина отметил, что содержание системы требует значительных бюджетных расходов. Только за прошлый год в поддержку предприятия направили около 100 миллионов гривен из городского бюджета.

Обновление тарифной политики осуществлено с учетом постановления НКРЭКУ от 30 декабря 2025 года №2277 и обращения самого водоканала. В результате пересмотрены составляющие стоимости услуг.

С 1 июля 2026 года в Павлограде установлены новые расценки: централизованное водоснабжение – 84,012 грн за кубометр, водоотвод – 29,46 грн. Общий платеж будет составлять 113,47 грн за кубический метр.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области рассматривается как часть всеобщего пересмотра экономических условий работы городских коммунальных предприятий.

После введения новых ставок расчеты для потребителей будут формироваться по обновленной структуре с 1 июля.

Также следует отметить, что окончательное начисление будет производиться в соответствии с показателями счетчиков и действующими нормативами после вступления решения юридической силы.

Источник: pv-district.online

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропе