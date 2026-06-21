Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с ростом расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области зафиксировали в Апостоловском обществе Криворожского района, где с изменили стоимость вывоза бытовых отходов для населения и организаций, передает Politeka.

Новые расценки утвердили решением Исполнительного комитета Апостоловского городского совета. Об этом сообщили в общине.

Теперь для жильцов квартир услуга будет стоить 42 гривны с человека. Вывоз мусора в формате ведер или пакетов – 38 гривен за объем до десяти единиц.

Для жителей, пользующихся контейнерами, сумма будет составлять 245 гривен. Для предприятий и учреждений тариф был установлен на уровне 253 гривен за контейнер.

Также обновили цены на вывоз отходов на полигон. Стоимость одного кубического метра сейчас составляет 145 гривен.

В местной администрации объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с ростом затрат на обслуживание техники и работу коммунальной сферы.

Среди основных причин называют подорожание дизельного горючего, увеличение минимальной зарплаты, а также более высокую стоимость смазочных материалов и запасных частей.

В обществе отмечают, что пересмотр расценок необходим для стабильной работы службы и бесперебойного предоставления услуг жителям.

Кроме того, в Днепре также выросло подорожание проезда.

Повышенные расценки начали действовать по всем автобусам городских направлений. Для пассажиров это означает дополнительные три гривны для каждой поездки, независимо от длины маршрута.

Основным фактором пересмотра тарифов стало подорожание горючего. По данным участников рынка, в апреле 2026 года расходы на топливные ресурсы выросли более чем наполовину, что оказало существенное влияние на экономику перевозок.

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Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропе