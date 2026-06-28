Энергетики предупреждают о плановых работах в электросетях Днепропетровской области и соответствующих графиках отключения света на 29 июня 2026 года.

В Днепре и области в понедельник, 29 июня 2026 года, будут применять специальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В городе Днепр графики отключения света 29 июня будут действовать по следующей схеме:

с 8:00 до 18:00 – дома по адресам уд. Инженерная, 8, 10; Квартальная, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Мирослава Скорика, 5, 7; Новокрымская, 3, 3А; пр-т Богдана Хмельницкого, 26А, 28, 28А, 30, 147;

с 8:00 до 20:00 – ул. Макарова, 1, 27А; пер. Листяной, 19А; пр-т Богдана Хмельницкого, 24М, 24Н, 24П; пр-т Александра Поля, 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А.

Об этом сообщают на официальной Телеграмм-странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК". Также, по данным компании, плановое обесточение в понедельник состоится в городе Желтые Воды. Там с 7:30 до 18:00 без электроэнергии временно останутся жители домов по адресу ул. Яворницкого, 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17, 18, 19, 22; пер. Казацкий, 8, 12, 16, пишет Politeka.

Также о локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на 29 июня предупреждают специалисты ДТЭК. В частности, сообщается, что ограничения электроснабжения коснутся Роздорского поселкового территориального общества. Там с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители поселка Роздоры, сел Старовышневецкое и Нововознесенка.

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