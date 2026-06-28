Енергетики попереджають про планові роботи в електромережах Дніпропетровської області та відповідні графіки відключення світла на 29 червня 2026 року.

У Дніпрі та області в понеділок, 29 червня 2026 року, будуть застосовувати спеціальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У місті Дніпро графіки відключення світла 29 червня діятимуть за такою схемою:

з 8:00 до 18:00 – будинки за адресами вуд. Інженерна, 8, 10; Квартальна, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Мирослава Скорика, 5, 7; Новокримська, 3, 3А; пр-т Богдана Хмельницького, 26А, 28, 28А, 30, 147;

з 8:00 до 20:00 – вул. Макарова, 1, 27А; пров. Листяний, 19А; пр-т Богдана Хмельницького, 24М, 24Н, 24П; пр-т Олександра Поля, 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А.

Про це повідомляють на офіційній Телеграм-сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК". Також, за даними компанії, планове знеструмлення в понеділок відбудеться в місті Жовті Води. Там із 7:30 до 18:00 без електроенергії тимчасово залищаться мешканці будинків за адресами: вул. Яворницького, 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17, 18, 19, 22; пров. Козацький, 8, 12, 16, пише Politeka.

Також про локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 29 червня попереджають фахівці ДТЕК. Зокрема повідомляється, що обмеження електропостачання торкнуться Роздорської селищної територіальної громади. Там із 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Роздори, сіл Старовишневецьке та Нововознесенка.

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