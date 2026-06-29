Дефицит овощей в Днепропетровской области фиксируется после весенних заморозков, повлиявших на агросектор в нескольких регионах страны, сообщает Politeka.
Апрельские и майские волны похолодания снизили темпы развития садоводства, тепличных комплексов и ранних посевных площадей. Больше потерь понесли косточковые культуры, где низкие температурные показатели повредили завязь и молодые побеги, что напрямую сказалось на будущих объемах сбора.
Ситуация у производителей остается неравномерной. Часть агропредприятий смогла частично сохранить насаждения, в то время как другие уже сообщают о сокращении производительности. Это создает разные условия обеспечения на внутренних рынках.
Наиболее уязвимыми стали ранние агрокультуры, быстро реагирующие на климатические колебания. Поэтому формируются сдержанные прогнозы относительно доступности отдельных позиций в летний сезон.
В этом контексте Дефицит овощей в Днепропетровской области рассматривается как составляющая более широкой тенденции, связанной с уменьшением урожайности и неравномерным распределением продукции между территориями.
Внешние поставки могут частично компенсировать недостаток. Их объем зависит от логистических возможностей, доступа к товарным ресурсам и условиям международной торговли, что влияет на стабильность рынка.
Аналитики отмечают, что ключевую роль в ближайшее время будут играть погодные условия и скорость поступления нового сбора в торговые сети. Именно эти факторы будут определять баланс предложения.
Определенное выравнивание ситуации можно ожидать после старта массового сбора. Увеличение объемов продукции постепенно снизит рыночные колебания и стабилизирует ценовую динамику.
Источник: tsn
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