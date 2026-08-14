Повышение тарифов на воду в Харькове будет происходить постепенно.

Повышение тарифов на воду в Харькове планируется провести поэтапно, сообщает издание Politeka.net.

Первый пересмотр стоимости услуг запланирован на октябрь 2026, а следующий состоится с января 2027-го.

В КП « Харьковские тепловые сети » объяснили изменение расценок ростом затрат на электроэнергию, реагенты, оборудование и оплату труда.

Предприятие также обращает внимание на особенности водоснабжения города. Харьков расположен в маловодной степной зоне, поэтому ресурс поступает из отдаленных источников. В частности, путь от Краснопавловского водохранилища составляет около 140 километров, а источник на Северском Донке расположен примерно в 40 километрах.

Воду необходимо поднять насосами, очистить, обеззаразить и доставить в городские сети. После использования стоки отводят, перекачивают и очищают повторно на соответствующих сооружениях. Весь комплекс работает круглосуточно и нуждается в значительных энергетических затратах.

По данным коммунального предприятия, с начала полномасштабных боевых действий ущерб от предоставления услуг водоснабжения и водоотведения достиг 5,4 млрд гривен.

В настоящее время действующие цены покрывают приблизительно 30% фактической себестоимости. Поэтому предприятию сложнее покупать необходимые реагенты, ремонтировать коммуникации и быстро устранять аварийные ситуации.

Какими станут цены

До 30 сентября 2026 включительно будут действовать нынешние ставки: 16,032 грн за кубометр водоснабжения и 8,484 грн за кубометр водоотвода.

С 1 октября будут установлены новые показатели. Кубометр централизованного водоснабжения обойдется в 49,446 грн, а водоотвод — 20,820 грн.

Следующее изменение запланировано на 1 января 2027 года. Тогда стоимость водоснабжения будет составлять 57,504 грн за кубометр, а отвод стоков – 27,992 грн.

Таким образом, жителям Харькова следует учесть два этапа пересмотра стоимости при планировании будущих расходов на коммунальные услуги.

Повышение тарифов на воду в Харькове будет проходить постепенно, а окончательная стоимость услуг изменится с 1 января 2027 года.