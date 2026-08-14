Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляют в разных форматах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове продолжают предоставлять в рамках проекта «Кухня Доброты», реализуемого фондом «Красная Калина Харьков», пишет Politeka.net.

Инициатива ориентирована на людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Воспользоваться поддержкой могут жители города, внутренне перемещенные лица, пациенты медицинских учреждений, питомцы интернатов и другие представители социально уязвимых групп.

Основное направление работы – обеспечение горячими обедами тех, кто не имеет возможности самостоятельно организовать полноценное питание.

Что готовят для получателей

Повара каждый день готовят комплексные обеды. Готовые порции передают в определенные места, где их могут получить люди, нуждающиеся в помощи.

В благотворительной столовой посетителям предлагают полноценный набор: первое блюдо, основную порцию, салат и напиток.

Такой формат позволяет обеспечить человека готовой едой в день без дополнительных затрат.

Выпечку передают в больницы

Отдельное направление программы – приготовление пирожков с разными начинками.

Выпечку регулярно доставляют в медицинские учреждения, места временного проживания и людям, которые остались без собственного жилья.

Благодаря упаковке готовые изделия удобно перевозить и хранить.

Кто помогает работе проекта

Ежедневную деятельность кухни обеспечивают волонтеры, благотворители и партнеры фонда.

Они помогают с продуктами, кухонной техникой и другими необходимыми материалами. Это позволяет ежедневно готовить сотни порций для людей, нуждающихся в поддержке.

Организаторы рекомендуют перед визитом уточнять актуальное расписание, адреса пунктов выдачи и правила получения помощи у координаторов.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляют в разных форматах — от готовых обедов до выпечки. Актуальные условия могут изменяться, поэтому информацию лучше проверять непосредственно перед обращением.

Джерело: chervona-kalyna

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