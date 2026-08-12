Перерасчет пенсии в Харьковской области позволяет работающим пенсионерам при определенных условиях увеличить выплату, не дожидаясь плановой индексации.

Перерасчет пенсии в Харьковской области может произойти раньше очередной индексации, если после назначения выплаты человек продолжил официально работать и накопил необходимый страховой стаж, передает Politeka.

Право на пересмотр выплаты возникает, если после назначения или предварительного изменения пенсии гражданин получил не менее 24 месяцев страхового стажа.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Другое основание — истечение двух лет после назначения средств или предварительной корректировки. При этом даже меньшая продолжительность дополнительного стажа не лишает человека возможности пользоваться таким правом.

Размер будущей надбавки зависит от конкретной ситуации. Учитывают страховой стаж, полученный после ухода на пенсию, а также заработок, с которого работодатель уплачивал страховые взносы.

Обычно Пенсионный фонд осуществляет соответствующую процедуру автоматически. В то же время гражданин может самостоятельно подать заявление, если необходимые условия уже выполнены, не дожидаясь очередного автоматического пересмотра.

Перед обращением следует проверить, была ли занятость официальной, уплачивался ли ЕСВ и отражены ли соответствующие сведения в реестре.

Информацию о страховом стаже и взносах можно просмотреть через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда. Это поможет выяснить, возникло ли уже право на изменение выплаты.

Важно учитывать, что одинаковой прибавки для всех нет. На сумму влияют продолжительность дополнительного стажа и уровень официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы.

Следовательно, трудоустроенным пенсионерам не всегда нужно ждать следующей индексации. При наличии предусмотренных условий, они могут воспользоваться правом на пересмотр выплаты ранее.

Перерасчет пенсии в Харьковской области позволяет работающим пенсионерам при определенных условиях увеличить выплату, не дожидаясь плановой индексации.

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