Подорожание проезда в Киевской области официально было введено в Белой Церкви, где исполнительный комитет городского совета утвердил новую стоимость поездок в общественном транспорте, сообщает издание Politeka.net.

Согласно принятому решению, теперь пассажиры будут платить 25 гривен за одну поездку на автобусе . Билет на троллейбус будет стоить 12 гривен .

Информацию об этом предоставляет Исполнительный комитет Белоцерковского городского совета .

Перед утверждением расценки обсуждали с участием депутатов, представителей общества и местных жителей. На основе консультаций предложенные суммы получили поддержку. Участники обсуждения отметили, что установленные ставки соответствуют актуальной экономической ситуации.

В городском совете объяснили, что необходимость пересмотра стоимости перевозок перевозчики обосновывали ростом расходов. Среди основных статей расходов называли горючее, ремонт подвижного состава, техническое обслуживание транспорта и другие расходы, без которых невозможно обеспечивать стабильную работу маршрутов.

По словам представителей власти, подорожание проезда в Киевской области стало вынужденной мерой по сохранению бесперебойного транспортного сообщения. В то же время, чиновники подчеркнули, что дальнейшая отсрочка пересмотра тарифов могла бы негативно повлиять на качество услуг для пассажиров.

В ходе заседания члены исполнительного комитета единогласно проголосовали за соответствующий проект решения. Обновленные расценки вступили в силу на следующий день после их официального утверждения.

Таким образом жителям Белой Церкви во время ежедневных поездок необходимо учитывать новую стоимость автобусных и троллейбусных перевозок. В общине также рекомендуют следить за официальными сообщениями местных властей, поскольку в дальнейшем могут происходить изменения, связанные с функционированием транспортной сети.

Отдельно в городском совете отмечают, что ситуацию с перевозками продолжат отслеживать. Последующие решения будут приниматься с учетом экономических показателей, фактических расходов перевозчиков и потребностей жителей общины.

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