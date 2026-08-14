Подорожание продуктов во Львовской области наиболее ощутимо на примере винограда, который за месяц прибавил более 61 гривны.

Подорожание продуктов во Львовской области за последний месяц больше всего отразилось на стоимости винограда, ведь его средняя цена выросла более чем на 61 гривну, сообщает издание Politeka.net.

На 14 августа килограмм свинины для шашлыка в среднем стоит 274,47 грн. У Auchan цена составляет 234,90 грн, у Novus – 289 грн, а в Megamarket – 299,50 грн.

В июле средний показатель для этой позиции был значительно ниже – 249,69 грн. С 13 июля стоимость увеличилась на 24,28 грн. Самое заметное изменение произошло в конце месяца: 30 июля значение поднялось до 274,47 грн и в дальнейшем оставалось на этом уровне.

Еще ощутимее подорожал виноград. В настоящее время килограмм стоит 324 грн. Такая же стоимость зафиксирована в Megamarket.

В июле среднее значение составило 269,78 грн. В Metro тогда продавали килограмм за 207,90 грн, в то время как в Megamarket среднемесячная отметка достигала 331,67 грн.

За период с 13 июля виноград прибавил 61,30 грн. До 22 числа его средняя стоимость держалась около 263–266 грн., а 23 июля резко возросла до 324 грн. С тех пор показатель не изменялся.

Цена маргарина «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5% также стала выше. Пачка весом 250 грамм сейчас обходится в среднем в 45,36 грн.

Самое низкое предложение среди приведенных магазинов – в Auchan, где товар стоит 42,60 грн. У Novus цена составляет 42,99 грн, а Megamarket продает пачку за 50,50 грн.

В июле средний уровень равнялся 42,57 грн. С 13 июля показатель вырос на 6,67 грн. После повышения к концу месяца он стабилизировался на отметке 45,36 грн.

Итак, самый большой прирост за рассматриваемый период продемонстрировал виноград. Свинина для шашлыка также прибавила в цене, тогда как маргарин после июльского скачка в дальнейшем оставался без изменений.

Подорожание продуктов во Львовской области наиболее ощутимо на примере винограда, который за месяц прибавил более 61 гривны.

Источник: Минфин

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