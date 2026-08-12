Пенсия в Запорожье для отдельных получателей с инвалидностью может составлять не 50 или 90%.

Пенсия в Запорожье для некоторых граждан с инвалидностью может назначаться в размере выплаты по возрасту, а не по стандартному проценту для соответствующей группы, пишет Politeka.net.

Главными условиями есть страховой стаж, возраст первичного установления статуса и отсутствие работы.

По общему правилу лицам с I группой назначают 100% пенсии по возрасту. Для II группы предусмотрено 90%, в то время как III группа дает право на 50% соответствующей выплаты.

В то же время, неработающие получатели II группы при определенных обстоятельствах могут перейти на более выгодный расчет. Для этого нужно иметь достаточную продолжительность страхового стажа.

Информацию об этом предоставляет Правительственный портал .

Сколько лет нужно

Необходимый показатель зависит от того, в каком возрасте впервые была установлена ​​инвалидность.

К 46 годам женщинам требуется не менее 20 лет стажа, мужчинам - 25 лет.

Если статус определили до 48 лет, требование составляет 21 год для женщин и 26 для мужчин.

При установлении до 50 лет необходимо соответственно 22 и 27 лет. Для возраста до 53 лет показатель возрастает до 23 лет у женщин и 28 у мужчин.

Если инвалидность установили до 56 лет, женщине нужно иметь 24 года стажа, мужчине - 29 лет.

Высочайшее требование касается тех, кому статус определили до 59 лет. Здесь нужно 25 лет страхового стажа женщинам и 30 – мужчинам.

Когда доступен расчет по возрасту

Для неработающих людей с II группой существует еще одно основание для изменения способа начисления. Если инвалидность была установлена ​​уже после достижения пенсионного возраста, можно выбрать выплату в размере пенсии по возрасту.

В такой ситуации женщинам необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа, мужчинам – 35 лет.

Аналогичная возможность предусмотрена для неработающих граждан с III группой при условии выполнения требований по стажу.

При назначении средств Пенсионный фонд применяет тот вариант, который оказывается более выгодным для получателя.

Если после оформления выплаты человек уволился, он может обратиться в учреждение с заявлением. Следует сообщить о прекращении работы и попросить пересмотреть способ расчета.

Что делать после трудоустройства

Возвращение к работе нужно обязательно уведомить Пенсионный фонд. Это связано с тем, что право на выплату по возрастному расчету зависит от статуса неработающего лица.

Несвоевременное информирование может привести к переплате. В дальнейшем избыточно вырученные средства придется вернуть.

Соответствующее право предусмотрено статьей 33 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Норма распространяется на неработающих лиц II и III групп при наличии необходимого страхового стажа.

Таким образом, пенсия в Запорожье для отдельных получателей с инвалидностью может составлять не 50% или 90%, а соответствовать выплате по возрасту. Однако для этого должны соблюдаться все предусмотренные законодательством условия.

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