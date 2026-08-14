Дефицит продуктов в Днепропетровской области может проявиться, прежде всего, в сегментах сезонных овощей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области на неделю с 12 по 18 августа может усугубиться из-за длительной жары и нехватки осадков, создающих дополнительные риски для овощного сектора, сообщает издание Politeka.net.

Больше всего от погодных условий страдают культуры, требующие регулярного увлажнения. Пересохшая почва и высокие температуры замедляют развитие растений, затрудняют цветение и формирование плодов.

Лето 2026 года во многих регионах Европы проходит в условиях температурных аномалий. В то же время, осадков недостаточно для нормального восстановления запасов влаги в земле.

Для аграриев это означает дополнительные расходы. Хозяйства вынуждены чаще использовать полив, применять средства защиты от перегрева и изменять привычную технологию ухода за насаждениями.

Проблема заключается и в стоимости таких мер. Орошение требует электроэнергии, горючего, технического обслуживания и дополнительных трудовых ресурсов. В результате себестоимость выращивания овощей растет.

В то же время жара способна сократить будущий сбор. Если часть растений не выдержит неблагоприятных условий, то производители получат меньшие объемы товарной продукции.

Сложнее всего может быть небольшим фермерским хозяйствам. Их финансовые возможности часто ограничены, поэтому длительный период неблагоприятной погоды способен существенно повлиять на рентабельность.

При сохранении засушливой погоды предложение отдельных овощей может уменьшиться. Это в свою очередь создает предпосылки для пересмотра цен в розничной торговле.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может проявиться прежде всего в сегментах сезонных овощей, если производители не смогут компенсировать потери благодаря поливу и другим агротехнологиям.

Для покупателей это означает риск постепенного удорожания отдельных позиций в конце лета. Окончательная ситуация зависит от продолжительности жары, количества осадков, объемов нового урожая и расходов фермеров.

Источник: AgroWeek

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