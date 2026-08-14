Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове также встречается среди объявлений отдельной комнаты.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предлагают частные владельцы, готовые на определенный период приютить людей, которые через , сообщает издание Politeka.net.

Варианты есть в областном центре и соседних населенных пунктах. Условия зависят от конкретного дома, поэтому детали следует уточнять заранее.

Один из домов расположен в поселке Бабаи Харьковского района. Жилье рассчитано на трех человек. Внутри две комнаты, кухня, газовое отопление и водоснабжение. В то же время зданию нужен небольшой косметический ремонт.

Ванной комнаты нет, туалет оборудован на улице. Во дворе размещены хозяйственные помещения и погреб. Также доступен земельный участок.

Недалеко находятся лес и озеро. Поездка на автомобиле в областной центр занимает несколько минут. Такой вариант может подойти людям, которым нужно часто бывать в Харькове.

Еще одно предложение касается трехкомнатной квартиры в черте города. Владелица соглашается поселить мать с ребёнком. Апартаменты оборудованы необходимой техникой. Домашние животные позволяют оставить вместе с жителями.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове также встречается среди объявлений отдельной комнаты. В одном случае двухкомнатная квартира может принять женщину.

Владелица ожидает от новой соседки помощи пожилой хозяйке с несложными бытовыми делами. Постоянный уход не предусмотрен.

Перед уговором следует уточнить срок поселения, правила пользования имуществом, наличие техники и другие бытовые нюансы. Отдельно следует проверить, остается ли объявление актуальным.

Новые предложения появляются регулярно, однако из-за высокого спроса свободные места могут быстро исчезать. Заинтересованным переселенцам советуют не откладывать обращение к владельцам.

Источник: Допомагай

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