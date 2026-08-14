Пенсия без стажа в Полтавской области не означает автоматического отсутствия государственной поддержки.

Пенсия без стажа в Полтавской области в предусмотренных законом случаях может быть заменена государственной социальной помощью, сообщает издание Politeka.net.

С июля 2025 года ее назначением и выплатой занимается Пенсионный фонд Украины .

В поддержку могут претендовать люди, достигшие 65 лет, но не получившие права на пенсию, а также отдельные категории граждан с инвалидностью. Для большинства получателей дополнительным условием является низкий среднемесячный доход.

Отдельно помощь могут оформить люди с инвалидностью I группы, не получающие пенсию. Право также имеют дети умершего кормильца, если у их отца или матери не было необходимого страхового стажа.

Какой размер выплаты

Сумма зависит от категории гражданина. Для людей от 65 лет предусмотрено 30% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Для людей с инвалидностью выплата составляет: I группа – 100%, II группа – 80%, III группа – 60%.

Дети умершего кормильца могут получать 100%, 120% или 150% в зависимости от их количества. Для некоторых других категорий закон предусматривает выплату на уровне 50%.

Как оформить помощь

Обратиться можно в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или через уполномоченного представителя общины. При технической возможности документы принимаются онлайн через веб-портал Пенсионного фонда, мобильное приложение учреждения или «Действие».

Основными документами являются заявление, паспорт или другой документ для идентификации, РНОКПП, а при необходимости подтверждение инвалидности, родственных связей или доходов.

Для 65-летних поддержка назначается пожизненно. Людям с инвалидностью ее выплачивают в течение установленного периода, а детям умершего кормильца – до 18 лет. Для студентов дневной формы обучения срок могут продлить до 23 лет.

В то же время выплата не назначается, если член семьи уже получает базовую социальную помощь по соответствующей государственной программе.

Следовательно, пенсия без стажа в Полтавской области не означает автоматического отсутствия государственной поддержки: при определенных условиях человек может оформить социальную выплату через Пенсионный фонд.

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