Подорожание продуктов в Запорожье на неделю 12-18 августа больше всего отразилось на стоимости сырокопченой колбасы, свежемороженой скумбрии и пшеничной муки, сообщает издание Politeka.net.

375-граммовая «Алан Брауншвейская» сырокопченая 15 августа стоит 380,54 грн . Именно такой ценник зафиксирован у Metro.

Для сравнения, средний июльский показатель составил 343,44 грн. Еще 12-15 июля товар оценивали в 306,34 грн, а с 16 числа значение резко поднялось до нынешнего уровня.

С начала месячного периода разница составила 74,20 грн , или около 24,2%.

В дальнейшем стоимость оставалась стабильной: с 16 июля по 12 августа ежедневный показатель не менялся.

Килограммовая фасовка в выходных данных для Запорожья не используется — речь идет об упаковке «Хуторок» весом 2 кг . В настоящее время ее средняя стоимость составляет 74 грн .

В июле аналогичный показатель равнялся 70,96 грн. Большая часть месяца цена оставалась на этом уровне, а 15 августа поднялась до 74 грн.

Следовательно, за месяц прирост составил 3,04 грн , что соответствует примерно 4,3%.

В Megamarket 12 августа упаковка обошлась в 74 грн. Для сравнения, среднее июльское предложение Novus было 67,92 грн.

Средняя стоимость килограмма свежемороженой скумбрии сейчас составляет 343,49 грн .

В разных торговых сетях ценники разнятся. В Auchan и Novus товар продавали по 354 грн., Megamarket установил 349 грн., а в Metro — 316,94 грн.

Июльский средний показатель был значительно ниже - 321,48 грн . С 12 июля по 12 августа рост составил 6,25 грн по данным ежедневного индекса.

При этом в течение второй половины июля стоимость даже снижалась: после 338,49 грн. в середине месяца показатель опускался до 315,99 грн. В начале августа он постепенно начал подниматься, а 9 августа достиг 343,49 грн.

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что подорожание продуктов в Запорожье происходит неравномерно.

Самый абсолютный прирост среди трех позиций пришелся на колбасу — плюс 74,20 грн в месяц. Скумбрия прибавила 6,25 грн, а двухкилограммовая пачка муки - 3,04 грн.

В то же время, ценники зависят от конкретной торговой сети. Поэтому перед покупкой следует сравнивать актуальные предложения: разница между магазинами на одну и ту же позицию может быть ощутима.

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