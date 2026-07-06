Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно и в Днепре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предлагать владельцы частных домов, которые готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Один из вариантов доступен в Кривом Роге. Там предлагают небольшой дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух человек. Предпочтение отдают матери с дочерью. Дом оборудован ванной комнатой, центральной канализацией, бойлером, стиральной машиной и необходимой бытовой техникой.

Хозяева сообщают, что проживание и коммунальные услуги будут безвозмездными. В то же время предусмотрено совместное пребывание с пожилой женщиной, которая не нуждается в постоянном уходе, но проживает в этом же доме.

Еще одно предложение можно найти в селе Вольное Самаровского района. Переселенцам готовы предоставить отдельную комнату в трехкомнатном доме с газоснабжением, водой, летней кухней и приусадебным участком.

Владельцы ищут человека или пожилую женщину, которая сможет жить рядом с пожилой родственницей и помогать ему в повседневных делах.

Кроме этого, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно и в Днепре. Там предлагается отдельная комната в частном доме с необходимыми условиями для проживания и возможностью питания. От будущего жителя ждут только помощи в быту по предварительной договоренности.

Перед заселением специалисты рекомендуют уточнять условия проживания, возможные сроки пребывания и другие важные детали непосредственно с владельцами.

Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют следить за появлением новых объявлений.

Источник: Допомагай

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