Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут оформить граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной, сообщает Politeka.net.

Одним из оснований назначения ежемесячной надбавки является воспитание пяти или более детей.

В Пенсионном фонде объяснили, что действующее законодательство не устанавливает отдельную пенсию для многодетных матерей. В то же время государство предусмотрело дополнительную выплату для женщин, воспитавших детей до шестилетнего возраста. Такое право распространяется и на тех, кто официально усыновил ребенка.

В отдельных обстоятельствах получателем надбавки может быть отец. Это возможно, если мать умерла или лишена родительских прав, а мужчина самостоятельно занимался воспитанием детей до определенного законом возраста.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области зависят от количества детей и исчисляются в процентах от прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. В 2026 году за пятерых детей предусмотрено 908,25 гривны, за шестерых — 934,20 гривны, за семерых — 960,15 гривны, за восемь — 986,10 гривны, за девять — 1 012,05 гривны, а за десять.

Чтобы оформить надбавку, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением и документами, подтверждающими право на ее назначение. Автоматическое начисление для этой категории граждан не предусмотрено.

После смерти получателя часть установленной суммы могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Если право имеет один нетрудоспособный член семьи, ему выплачивается 70% надлежащей надбавки. Когда таких лиц двое или больше, размер составляет 90%.

В Пенсионном фонде рекомендуют заранее проверить правильность оформления всех документов перед подачей заявления. Это поможет ускорить рассмотрение обращения и избежать дополнительных задержек при назначении государственной поддержки.

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