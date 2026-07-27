Украинцам рекомендуют быть готовы к дополнительным графикам отключения света в Сумской области на 28 июля.

Графики отключения света вводятся в связи с плановыми и профилактическими работами Сумской области, запланированными на 28 июля, сообщает Politeka.net.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Сумской области на 28 июля, которые вводятся в связи с проведением технического обслуживания электросетей. Временные обесточивания необходимы для проверки состояния электрооборудования, выполнения профилактических мероприятий и ремонтных работ.

По информации АТ «Сумыоблэнерго», 28 июля с 08:30 до 16:30 плановые работы будут проводиться в селе Веселое. В этот период без электроэнергии временно останутся жители Побиванки по следующим адресам:

Вишневая - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 46, 50, 52, 58, 60, 66, 68

Свободная — 3, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67

Красновка - 4, 18, 20

Южная - 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51

Романовская - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32

Сайкова — 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 29, 33

Центральная - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 49, 670/1

Кроме того, с 08:30 до 16:30 ремонтные работы будут выполняться в поселке Гостынне. Поэтому электроснабжение будет временно отсутствовать для части потребителей на следующих улицах:

Зелена — 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 125Х

Лисова — 1, 2, 3, 8, 14, 84

Яблунева — 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 66

Также энергетики сообщили о еще одном плановом отключении в селе Жолобок. По данным АО «Сумыоблэнерго», с 08:30 до 16:30 электроснабжение будет временно ограничено по следующим адресам:

Весняна — 4, 6, 8, 10, 12, 12G, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Сонячна — 2, 37, 39D, 41, 43, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77D, 79, 81, 150В

Сумська — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 125Х

Также, 28 июля 2026 с 08:30 до 16:30 плановые работы будут проводиться в поселке Калынивка. На время выполнения ремонта электроснабжение будет временно отсутствовать на улицах:

Вышнева — 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32А, 33, 35, 37, 39

Молодижна — 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41А, 464, 47

Польова — 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 68Х, 69Х.

Источник: Миколаївська селищна ТГ. Сумська область

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