Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор товаров длительного хранения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы поддержки граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализуют по решению исполнительного комитета, а координацию обеспечивает Департамент социальной политики. Программа была введена в конце 2023 года, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям населения.

Поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, люди почтенного возраста, граждане с инвалидностью, матери с несовершеннолетними детьми, а также семьи, нуждающиеся в дополнительной социальной помощи.

В список участников входят и жители, временно проживающие в приютах или местах компактного расселения. Подать заявление могут законные представители детей, недееспособных граждан или лиц с ограниченной гражданской дееспособностью. Право на участие также имеют заявители, состоящие на учете в городском центре социальных служб.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор товаров длительного хранения. В него входят мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и печенье.

Такой набор позволяет обеспечить бытовые базовые потребности без специальных условий хранения. Это особенно актуально для семей, недавно изменивших место жительства и обустраивающих новый быт.

Для оформления поддержки необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие право на участие в программе.

В городских властях отмечают, что все изменения относительно условий получения, категории участников и других обновлений будут публиковать на официальных информационных ресурсах. Жителям рекомендуют регулярно проверять текущие сообщения.

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